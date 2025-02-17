Утром во вторник ожидается сильный мороз

Самые сильные морозы ожидаются в Видземе. При этом местами на западе и юге страны, а также на побережье температура воздуха не опустится ниже -7...-10 градусов.

Максимальная температура днем составит от +2 градусов в некоторых районах Курземе до -4 на востоке страны.

Временами ожидаются прояснения и во многих местах - кратковременный снег. В ночные и утренние часы будет дуть слабый ветер, местами образуются туман и иней. Днем немного усилится западный, северо-западный ветер, на побережье ожидаются порывы до 13 метров в секунду.

В Риге в ближайшие сутки прогнозируется переменная облачность и кратковременный снег. Будет дуть слабый западный, северо-западный ветер, во второй половине дня - умеренный. Температура воздуха ночью понизится до -8 градусов, а в некоторых районах пригорода столбики термометров могут опуститься до -16 градусов. Днем температура повысится до нуля градусов.

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