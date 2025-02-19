Синоптики рассказали, какую погоду ждать на выходных

В пятницу, 21 февраля, в западной и центральной частях страны скорость южного ветра порывами составит 11-16 метров в секунду, а в Курземе местами пойдет снег. Максимальная температура воздуха составит 0...-3 градуса, а ночью в некоторых районах на востоке столбики термометров опустятся до -16 градусов.

Согласно текущему прогнозу, суббота, 22 февраля, будет преимущественно облачной, а воскресенье - более солнечным. Будет дуть слабый или умеренный южный ветер. Температура воздуха ночью и в утренние часы составит -1...-10 градусов, в субботу потеплеет до +2...-3 градусов, в воскресенье станет на градус теплее.

На следующей неделе температура воздуха повысится до +2...+7 градусов, временами ожидаются дожди и мокрый снег.

По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, средняя температура в Латвии в ближайшие пять недель ожидается примерно на четыре градуса выше нормы.

Галерея: Погода в Латвии

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!