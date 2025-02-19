Четверг будет облачным, возможен снег. Температура воздуха к утру - от +1 до -19 градусов

Будет дуть слабый или умеренный южный и западный ветер. Температура воздуха повысится до -3...+3 градусов.

В Риге осадки маловероятны, выглянет солнце, будет дуть небольшой юго-восточный ветер, а температура воздуха поднимется чуть выше нуля градусов.

От +1 до -19

К пяти часам утра температура воздуха по стране составляла от +1 градуса в Лиепайском и Вентспилсском портах до -18 градусов в Мадоне и -19 градусов на Даугавпилсской наблюдательной станции, свидетельствует информация Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

В Лиепайском аэропорту столбик термометра опустился на 15 градусов ниже, чем в порту - до -14 градусов.

По данным Latvijas Valsts ceļi, самая низкая температура воздуха в пять часов утра была около -19 градусов в округе Виреши, Гулбене, Резекне и Краславы.

Местами небо ясное, местами - облачное. Местами идет снег, в Видземе его больше. Дует слабый ветер или ветра нет вообще. Качество воздуха колеблется от хорошего до плохого.

Толщина снежного покрова на наблюдательных станциях - от 1 до 11 см, в Ирбене и Калнциемсе - до 14 сантиметров.

Максимальная температура воздуха в среду в наблюдательной сети LVĢMC была от +2,6 градуса в Лиепайском порту до -4,3 градуса в Алуксне.

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