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В Латгале и Видземе ночью воздух местами остынет до -18 градусов

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Снег в Риге. Иллюстративное фото.
Снег в Риге. Иллюстративное фото. Фото: Dmitrijs Suļžics / f64

Температура воздуха в Латвии в ночь на четверг опустится до -3...-13 градусов, местами в Видземе и Латгале - до -18 градусов, прогнозируют синоптики.

В западных и центральных регионах страны ожидается снег, местами туман и изморозь. В восточных регионах небо будет преимущественно ясным.

Днем местами пройдет небольшой снег, температура воздуха составит -3...+3 градуса.

В Риге в четверг возможен снег и туман. Температура воздуха составит от -6 градусов ночью до +1 градуса днем.

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