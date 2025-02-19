Температура воздуха в Латвии в ночь на четверг опустится до -3...-13 градусов, местами в Видземе и Латгале - до -18 градусов, прогнозируют синоптики.
В Латгале и Видземе ночью воздух местами остынет до -18 градусов
В западных и центральных регионах страны ожидается снег, местами туман и изморозь. В восточных регионах небо будет преимущественно ясным.
Днем местами пройдет небольшой снег, температура воздуха составит -3...+3 градуса.
В Риге в четверг возможен снег и туман. Температура воздуха составит от -6 градусов ночью до +1 градуса днем.
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