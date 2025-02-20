Какую погоду ждать в начале следующей недели? Новый прогноз синоптиков

В конце этой недели в большинстве регионов сохранится морозная погода, но обильных осадков не ожидается.

Ночь на пятницу еще будет холодной - до -5…-10 градусов на западе и до -17 на востоке, а днем с приходом более теплых воздушных масс температура воздуха повысится до +1…-4 градусов.

В выходные дни ожидается переменная облачность с небольшими осадками в виде снега. Ночная температура составит -5…-10 градусов, на побережье будет теплее, а в регионах на востоке Латвии столбики термометров могут опуститься ниже -10 градусов.

Днем в большинстве регионов сохранится минусовая температура, только на западе потеплеет до +3 градусов.

В начале новой недели в Латвию поступят более теплые воздушные массы - и ночью, и днем температура в основном будет держаться выше нуля, а пересекающие территорию страны зоны осадков принесут мокрый снег и дождь.

Jaunnedēļ kļūs ievērojami siltāks, gaidāmi nokrišņi – gan sniegs, slapjš sniegs, arī lietus. Sāks kust sniegs un ledus, kas radīs noteces palielināšanos. Februāra nogalē un marta sākumā sāksies arī ledus iešana.



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