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Alexandra Nekrasova
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Синоптики спрогнозировали погоду на выходные

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Зима. Иллюстративное фото.
Зима. Иллюстративное фото. Фото: Pilguj/Shutterstock

В пятницу в Латвии усилится южный ветер, порывы которого составят 10-15 метров в секунду, прогнозируют синоптики.

В течение дня будет преобладать небольшая облачность, которая усилится к вечеру. Существенных осадков не ожидается.

Температура воздуха составит 0...-3 градуса.

В Риге во второй половине дня усилится облачность, порывы южного ветра составят 14 метров в секунду, а температура воздуха - около 0 градусов.

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