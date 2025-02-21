В пятницу в Латвии усилится южный ветер, порывы которого составят 10-15 метров в секунду, прогнозируют синоптики.
Синоптики спрогнозировали погоду на выходные
В течение дня будет преобладать небольшая облачность, которая усилится к вечеру. Существенных осадков не ожидается.
Температура воздуха составит 0...-3 градуса.
В Риге во второй половине дня усилится облачность, порывы южного ветра составят 14 метров в секунду, а температура воздуха - около 0 градусов.
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