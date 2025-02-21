В пятницу в Латвии будет ветрено

В течение дня будет преобладать небольшая облачность, которая усилится к вечеру. Существенных осадков не ожидается.

Температура воздуха составит 0...-3 градуса.

В Риге во второй половине дня усилится облачность, порывы южного ветра составят 14 метров в секунду, а температура воздуха - около 0 градусов.

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