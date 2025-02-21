Насколько теплым будет март?

Снег на следующей неделе растает, и наступит метеорологическая весна. Большую часть недели температура воздуха будет близка к нулю, а максимальная температура составит +3...+8 градусов.

По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, средняя температура воздуха в первую неделю марта будет примерно на 4 градуса выше нормы, а в последующие недели - на 2-4 градуса выше обычного.

Месячная норма, или средняя температура воздуха в марте за период 1991-2020 гг. составляет +0,2 градуса. Среднесуточная температура воздуха обычно повышается от -2 градусов в начале месяца до +3 градусов в последние дни марта.

В конце этой недели ожидается облачная суббота и солнечное воскресенье, будет дуть умеренный южный ветер. В основном сохранятся морозы; в воскресенье днем солнце прогреет воздух до -1..+4 градусов.

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