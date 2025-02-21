В субботу в Латвии будет преимущественно облачно и местами пройдут небольшие осадки

При умеренном южном ветре температура воздуха ночью составит 0...-6 градусов, в Латгале - до -10 градусов. Максимальная температура днем - от +1...+2 градусов в Курземе до -4 градусов в некоторых районах на востоке страны.

В Риге последняя суббота февраля ожидается облачной, временами возможны небольшие осадки. Умеренный ветер будет дуть с юга. Температура воздуха ночью составит -3 градуса, днем она не превысит нулевую отметку.

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