Пт, 21.02.2025
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Alexandra Nekrasova
Cообщи

В субботу в Латвии будет преимущественно облачно и местами пройдут небольшие осадки

CopyTelegram Whatsapp
Снег. Иллюстративное фото.
Снег. Иллюстративное фото. Фото: ju_see/Shutterstock

В субботу, 22 февраля, в Латвии будет преимущественно облачно и местами пройдут небольшие осадки - снег, дождь, возможен гололед, прогнозируют синоптики.

При умеренном южном ветре температура воздуха ночью составит 0...-6 градусов, в Латгале - до -10 градусов. Максимальная температура днем - от +1...+2 градусов в Курземе до -4 градусов в некоторых районах на востоке страны.

В Риге последняя суббота февраля ожидается облачной, временами возможны небольшие осадки. Умеренный ветер будет дуть с юга. Температура воздуха ночью составит -3 градуса, днем она не превысит нулевую отметку.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Комментарии
CopyTelegram Whatsapp

Ключевые слова

Наверх