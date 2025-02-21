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В субботу в Латвии будет преимущественно облачно, местами возможны небольшие осадки

Обновлено 22 февраля 2025, 08:03
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Снег. Иллюстративное фото.
Снег. Иллюстративное фото. Фото: ju_see/Shutterstock

В субботу в Латвии ожидается в основном облачная погода, местами ожидаются небольшие осадки - дождь и снег, прогнозируют синоптики.

Местами, главным образом в северной части страны, ожидается оттепель - на дорогах образуется гололед.

С приближением вечера небо прояснится.

Будет дуть слабый южный, юго-восточный ветер, на побережье порывы будут чуть сильнее.

Максимальная температура воздуха составит от -2 до +2 градусов, в восточных районах - всего -4...-2 градуса.

В Риге в субботу ожидаются небольшие осадки, возможна оттепель. К вечеру небо начнет проясняться. Будет дуть слабый южный, юго-восточный ветер, а температура воздуха повысится до -2...0 градусов.

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