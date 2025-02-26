В четверг, 27 февраля, в Латвии прогнозируются осадки, преимущественно в виде дождя, а также туман, сообщают синоптики.
В четверг ожидаются дожди и туман
Облачность покроет небо, местами возможны небольшие дожди. В Видземе и Латгалии ожидается снег и гололед.
В течение дня с юго-запада придет масштабный фронт осадков. Ветер слабый, юго-восточного направления.
Ночью температура опустится до -2..+3°C. Днем потеплеет до 0..+5°C.
В течение суток в столице прогнозируются туман и небольшие дожди. Ветер слабый, юго-восточный. Температура воздуха составит +1..+3°C.
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