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В четверг ожидаются дожди и туман

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В дождь у моря. Иллюстративное фото
В дождь у моря. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

В четверг, 27 февраля, в Латвии прогнозируются осадки, преимущественно в виде дождя, а также туман, сообщают синоптики.

Облачность покроет небо, местами возможны небольшие дожди. В Видземе и Латгалии ожидается снег и гололед.

В течение дня с юго-запада придет масштабный фронт осадков. Ветер слабый, юго-восточного направления.

Ночью температура опустится до -2..+3°C. Днем потеплеет до 0..+5°C.

В течение суток в столице прогнозируются туман и небольшие дожди. Ветер слабый, юго-восточный. Температура воздуха составит +1..+3°C.

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