Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) объявила желтое предупреждение в связи с образовавшимся туманом, который сохранится до утра четверга.
Желтое предупреждение: местами по Латвии сгустился туман
В западных и центральных районах Латвии образовался туман с видимостью 100-500 метров.
Туман может повлиять на повседневную деятельность на свежем воздухе. Также могут быть нарушены дорожное и воздушное движение. Людям необходимо планировать более длительное время в пути. Туман может стать причиной ухудшения качества воздуха, особенно в городах.
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