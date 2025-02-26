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Желтое предупреждение: местами по Латвии сгустился туман

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Поезд в тумане
Поезд в тумане Фото: Edijs Pālens/LETA

Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) объявила желтое предупреждение в связи с образовавшимся туманом, который сохранится до утра четверга.

В западных и центральных районах Латвии образовался туман с видимостью 100-500 метров.

Туман может повлиять на повседневную деятельность на свежем воздухе. Также могут быть нарушены дорожное и воздушное движение. Людям необходимо планировать более длительное время в пути. Туман может стать причиной ухудшения качества воздуха, особенно в городах.

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