В Латвии зафиксировано повышенное загрязнение воздуха

Глава отдела мониторинга Латвийского центра среды, геологии и метеорологии (LVĢMC) Ивета Индриксоне пояснила, что в этот раз загрязнение связано с антропогенными факторами: "В Европе по-прежнему холодно, используется отопление, и, скорее всего, это выбросы отопления, дошедшие до Латвии".

Однако за минувшую ночь ситуация существенно улучшилась, так как на территории Латвии возникла зона осадков. Дождь помог очистить воздух, поскольку капли воды притягивают пыль и другие виды загрязняющих частиц из воздуха.

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