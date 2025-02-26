Ср, 26.02.2025
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Alexandra Nekrasova
Cообщи

В Латвии зафиксировано повышенное загрязнение воздуха

CopyTelegram Whatsapp
Фото статьи
Фото: Ekrānšāviens / LTV

Латвию достигло облако загрязнений, пришедшее из Польши, сообщают синоптики. В начале недели накоплению загрязнений способствовали погодные условия - из-за отсутствия ветра в густонаселенных районах, особенно в городах, ухудшилось качество воздуха. Ситуацию также усугублял дым от заводов и отопления, сообщает Служба новостей Латвийского телевидения (LTV).

Глава отдела мониторинга Латвийского центра среды, геологии и метеорологии (LVĢMC) Ивета Индриксоне пояснила, что в этот раз загрязнение связано с антропогенными факторами: "В Европе по-прежнему холодно, используется отопление, и, скорее всего, это выбросы отопления, дошедшие до Латвии".

Однако за минувшую ночь ситуация существенно улучшилась, так как на территории Латвии возникла зона осадков. Дождь помог очистить воздух, поскольку капли воды притягивают пыль и другие виды загрязняющих частиц из воздуха.

Подробнее смотрите в сюжете:

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Комментарии
CopyTelegram Whatsapp

Ключевые слова

Наверх