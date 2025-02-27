Желтое предупреждение: густой туман на всей территории Латвии

Оно будет в силе до 09:00 завтрашнего дня.

Метеорологи сообщают, что ночью во многих местах Латвии ожидается туман с видимостью в 100 - 500 м, который сохранится до утра.

"Туман может повлиять на повседневные уличные активности. Будет затруднено движение транспорта на дорогах, а также воздушное сообщение. Планируйте больше времени на дорогу. Из-за тумана может ухудшиться качество воздуха, особенно в городах", - говорится в сообщении метеорологов.

Галерея: Туман в Риге (фото из архива)

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