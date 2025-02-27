Пятница будет облачной; воздух прогреется до +6 градусов

Видимость улучшится, но в отдельных местах сохранится туман. Местами возможны небольшие дожди.

Будет дуть слабый северный, северо-западный ветер, в Латгале - ветер изменчивого направления.

В Риге ожидается облачный день, без значительных осадков. Будет дуть слабый северный, северо-восточный ветер. Температура воздуха повысится до +3...+4 градусов.