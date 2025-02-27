В пятницу в Латвии ожидается облачная погода, местами сквозь облака выглянет солнце, прогнозируют синоптики.
Пятница будет облачной; воздух прогреется до +6 градусов
Видимость улучшится, но в отдельных местах сохранится туман. Местами возможны небольшие дожди.
Будет дуть слабый северный, северо-западный ветер, в Латгале - ветер изменчивого направления.
Максимальная температура воздуха составит +1...+6 градусов.
В Риге ожидается облачный день, без значительных осадков. Будет дуть слабый северный, северо-восточный ветер. Температура воздуха повысится до +3...+4 градусов.
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