Быть ли весне? Синоптики сделали прогноз на ближайшую неделю

До понедельника, 3 марта, осадков будет мало, больше дождя и снега ожидается в субботу в Латгале. Температура воздуха сохранится в границах -3...+6 градусов. В понедельник по всей стране усилится западный ветер - ожидаются порывы до 13-18 метров в секунду.

По прогнозам, 4 и 5 марта осадки будут более обильными, будет дуть порывистый ветер, а температура воздуха существенно не изменится.

Во второй половине следующей недели осадков станет меньше, выглянет солнце, прогнозируется повышение температуры до +7...+12 градусов. Немного прохладнее будет на побережье, где ветер будет дуть с моря и образуется туман. По ночам воздух будет остывать до -1...+4 градусов.

По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, средняя температура воздуха на следующей неделе ожидается на пять градусов выше нормы, а количество осадков - немного выше среднего многолетнего уровня. В середине марта ожидается более сухая погода, а средняя температура будет на три-четыре градуса выше нормы.

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