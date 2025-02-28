В субботу, 1 марта, во многих регионах Латвии ожидаются небольшие осадки, а в некоторых районах Видземе и на юге Латгале - умеренный снег, прогнозируют синоптики.
В первый день весны местами потеплеет до +5 градусов
В Курземе суббота пройдет без существенных осадков, днем сквозь облака выглянет солнце.
Ожидается слабый ветер, преимущественно северный. Ночью и утром местами возможен туман, дороги будут скользкими.
Температура воздуха ночью составит -2...+2 градуса, днем - до +1...+5 градусов.
В Риге временами возможен небольшой дождь, во второй половине дня небо прояснится. Температура воздуха в столице составит от +1 градуса ночью до +3 градусов днем.
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