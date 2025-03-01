Прогноз на воскресенье: снег, туман и до +6°C

Ночь в стране пройдет под облачным небом, местами на востоке возможны снегопады и мокрый снег. На отдельных участках дорог образуется гололедица, что может создать опасные условия для автомобилистов.

Кроме того, в ряде районов, особенно на востоке, прогнозируется туман и дымка, которые существенно снизят видимость.

Ветер будет слабым до умеренного, западного направления. Температура воздуха ночью составит от -2°C до +2°C.

В Риге ночь также будет облачной, но без осадков. Ветер западный, слабый до умеренного. Температура воздуха в столице опустится до 0…+2°C.

В воскресенье, 2 марта, небо по-прежнему останется затянутым облаками. В восточных регионах пройдут осадки - снег и мокрый снег. Утром в отдельных местах возможен туман, который ухудшит видимость на дорогах.

Ветер сохранит западное направление, будет дуть со слабой до умеренной силы. Днем температура воздуха повысится до +1…+6°C.

Синоптики также предупреждают, что в первые дни марта ожидается в основном облачная погода с осадками на большей части территории страны.

При слабом ветре в разных районах Латвии будет формироваться туман. Хотя в конце недели ночью температура местами еще будет отрицательной, уже в начале следующей недели термометры по всей стране не будут опускаться ниже нуля - ни днем, ни ночью.

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