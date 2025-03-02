Прогноз на понедельник: облачная погода, дожди на востоке и до +6 градусов

Ночью небо останется затянутым облаками, однако в Курземе местами ожидаются прояснения. В восточных районах страны возможны небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.

Кроме того, в отдельных местах может образоваться туман и дымка, ухудшающие видимость на дорогах.

Ветер будет слабым до умеренного, западного и юго-западного направлений, однако к утру на побережье он усилится.

Температура воздуха ночью составит от 0°C до +3°C.

В Риге ночь пройдет без осадков, но под облачным небом. Ветер западный, юго-западный, слабый до умеренного. Температура +2…+3°C.

Днем облачность сохранится по всей стране, но на западе Латвии возможны кратковременные прояснения. В восточных районах пройдут небольшие дожди.

Ветер усилится, особенно в центральных и западных регионах, где порывы достигнут 15-18 м/с.

Температура воздуха днем составит +2…+6°C.

В Риге понедельник пройдет под облачным небом, но без осадков. Ветер умеренный, западный, юго-западный. Температура в столице поднимется до +5…+6°C.

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