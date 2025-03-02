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В понедельник будет пасмурно и ветрено

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Сильный ветер
Сильный ветер Фото: Jānis Škapars/TVNET GRUPA

В понедельник, 3 марта, в Латвии скорость западного, юго-западного ветра порывами будет достигать 12-17 метров в секунду, прогнозируют синоптики.

Небо затянут облака, в Курземе будет светить солнце. В восточной части страны местами и вечером ожидается небольшой дождь.

Максимальная температура воздуха составит +3...+7 градусов.

В Риге будет преимущественно облачно, без осадков. Во второй половине дня прогнозируется западный, юго-западный ветер порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха повысится до +6 градусов.

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