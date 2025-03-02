Скоро весна! Синоптики сделали прогноз на следующую неделю

Синоптики отмечают, что на новой неделе через север Европы пройдут несколько центров циклонов. Облака накроют большую часть Латвии, принеся временами осадки и усиление ветра. Во второй половине недели погода будет более спокойной, с солнечными днями, небольшими осадками и ослаблением ветра.

Постепенно в Латвию будет поступать более теплая воздушная масса, и в выходные столбики термометров во многих местах поднимутся до +10 градусов.

Центр отмечает, что в понедельник, 3 марта, и во вторник, 4 марта, на востоке страны ожидаются дождь и мокрый снег, а в среду, 5 марта, дождь будет идти по всей стране, на востоке продолжительный.

В ночь на понедельник, 3 марта, в восточных районах также образуется туман и дымка.

В связи с быстрым изменением атмосферного давления усилится западный, юго-западный ветер. Самые сильные порывы ожидаются в среду 5 марта, на побережье они достигнут 20 метров в секунду.

Температура воздуха ночью и днем ожидается в пределах 0...+7 градусов, на северо-востоке в среду 5 марта будет прохладнее, - 0...-2 градуса.

Во второй половине недели облаков станет меньше, существенных осадков не ожидается.

Ветер будет постепенно ослабевать, поэтому в некоторые ночи будет образовываться туман.

В Латвию будет поступать более теплая воздушная масса, и в дневные часы столбик термометра местами, преимущественно в юго-западных районах страны, поднимется выше +10 градусов.

Видео: Погода в Латвии

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