Синоптики рассказали, какая погода ждет нас в ближайшие дни

В ближайшие дни небо будет преимущественно облачным, дожди более вероятны в восточных районах страны. Больше осадков выпадет в среду, причем в некоторых районах Курземе пройдет сильный дождь. Скорость западного ветра временами будет достигать 14-19 метров в секунду, а в Курземе в среду ожидаются порывы до 22 метров в секунду.

Температура воздуха во вторник и среду останется в пределах 0...+7 градусов, в четверг потеплеет до +5...+10 градусов.

Галерея: Штормовой ветер и ливень в Риге

В пятницу и субботу температура повысится до +8...+13 градусов, на побережье будет немного прохладнее. Ночью воздух остынет до -2...+4 градусов, в некоторых районах с ослаблением ветра сгустится туман.

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, самая высокая температура воздуха, зафиксированная в стране 7 марта, была отмечена в 1920 году в Риге - +12 градусов, а рекордная температура 8 марта - +14,1 градуса в 2015 году в Колке.

В начале следующей недели еще возможна теплая погода, но затем похолодает.

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