В среду ожидаются дожди и ветер; воздух прогреется до +8 градусов

На большей части территории страны пройдут дожди, местами они будут затяжными, а на юге Курземе - сильными. Ожидается облачная погода.

Температура воздуха местами повысится до +4...+8 градусов.

В Риге также ожидается облачный день, периодически возможны дожди. Порывы западного, юго-западного ветра достигнут скорости 15 метров в секунду, воздух прогреется до +7 градусов.

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