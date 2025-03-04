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В среду ожидаются дожди и ветер; воздух прогреется до +8 градусов

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Голуби под дождем
Голуби под дождем Фото: Zane Bitere/LETA

В среду в Латвии ожидаются порывы западного, юго-западного ветра до 14-19 метров в секунду, прогнозируют синоптики.

На большей части территории страны пройдут дожди, местами они будут затяжными, а на юге Курземе - сильными. Ожидается облачная погода.

Температура воздуха местами повысится до +4...+8 градусов.

В Риге также ожидается облачный день, периодически возможны дожди. Порывы западного, юго-западного ветра достигнут скорости 15 метров в секунду, воздух прогреется до +7 градусов.

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