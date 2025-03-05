В ближайшие дни ожидаются рекорды тепла

В четверг сохранится западный ветер порывами до 14-19 метров в секунду, но с юго-запада страны небо прояснится. В солнечную погоду температура воздуха днем достигнет +9...+14 градусов, на пару градусов холоднее будет на побережье, где ветер будет дуть с моря.

Таким образом, ожидается самая высокая температура воздуха с осени прошлого года. Согласно нынешним прогнозам, теплая погода сохранится до начала следующей недели. В эти дни столбик термометра местами по стране может подняться до +15 градусов.

Будет побито большое число рекордов тепла. По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, самая высокая температура, которая была зарегистрирована в Латвии в первую декаду марта, это +15,5 градуса 10 марта 2014 года в Добеле.

Начиная с пятницы, 7 марта, ветер будет преимущественно слабым. Ночью и с утра сгустится туман, под ясным небом температура местами может опуститься немного ниже нуля градусов, на дорогах может образоваться гололед.

На выходных осадки в основном не прогнозируются, но на следующей неделе в Латвию может прийти циклон с сильным дождем и снегом. В самые холодные ночи в середине марта возможен мороз до -10 градусов.

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