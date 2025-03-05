В четверг ожидаются рекорды тепла и сильный ветер

Осадков не ожидается, облачность снизится, наиболее солнечным день будет в Курземе и Земгале.

Максимальная температура воздуха составит от +6...+10 градусов на западе Курземе и в северо-западной части Видземе до +11...+14 градусов в других районах страны.

Новый рекорд тепла 6 марта возможен по всей стране, за исключением части побережья. До сих пор самая высокая температура воздуха, зарегистрированная в Латвии в этот день, составляет +13,8 градуса в 1995 году в Даугавпилсе.

В Риге будет сухо и ветрено, небо постепенно прояснится. Западный, юго-западный ветер будет дуть порывами до 16 метров в секунду, воздух прогреется до +13...+14 градусов. Нынешний рекорд 6 марта для столицы - +12,3 градуса в 1961 году.

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