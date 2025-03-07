До понедельника сохранится теплая погода: небо будет частично покрыто облаками, но существенных осадков не ожидается. Ветер будет слабым, местами возможен туман.

Ночью температура опустится до -2...+4°C, днем в большинстве регионов прогреется до +9...+14°C. В прибрежных районах будет прохладнее из-за морского ветра, а в отдельных частях Видземе, где облачность не рассеется, воздух также останется прохладным. Уже в воскресенье похолодание распространится на большую территорию.

Во вторник в страну придет циклон, который, уходя, развернет ветер на север. В середине недели и ближе к выходным дневная температура может не подниматься выше 0...+5°C, а ночами возможны заморозки.

Ожидаются дожди и снег, однако прогнозы по количеству осадков пока расходятся. Скорее всего, их будет немного.

С конца следующей недели погоду, возможно, начнет определять антициклон, что приведет к сухой погоде, холодным утрам и теплым весенним дням.

Уровень воды в реках в ближайшие дни в целом будет снижаться, однако в Айвиексте, Даугаве и Гауе возможен постепенный подъем.

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