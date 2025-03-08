Фото Третий день подряд в Латвии побит рекорд тепла

Самая высокая температура воздуха в субботу составила +14,7 градуса в Бауске и Даугавпилсе. Местные рекорды тепла были побиты на 15 станциях метеонаблюдения, а в Бауске был побит и рекорд первой декады марта.

Предыдущий рекорд тепла для 8 марта был установлен в 2015 году на Колке - +14,1 градуса.

Как сообщалось, в пятницу рекордная температура была зафиксирована в Добеле - +14,1 градуса. Предыдущий рекорд для 7 марта составлял +12 градусов и был зарегистрирован в 1920 году в Риге. В свою очередь в четверг столбики термометров в Даугавпилсе поднялись до +15,5 градуса, что стало самой высокой температурой, когда-либо зафиксированной в Латвии в начале марта.

Нетипично высокая температура в эти дни фиксируется и во многих других регионах Европы и мира.

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