В воскресенье воздух прогреется до +13 градусов; осадков не ожидается

Днем сохранится слабый ветер, максимальная температура воздуха составит +8...+13 градусов, в прибрежных районах - всего до +3...+8 градусов.

В Риге ожидается солнечный день, однако периодически небо будут закрывать облака, осадков не прогнозируется. При слабом ветре температура воздуха повысится до +10...+12 градусов.

Ночью ожидается преимущественно облачная погода, однако местами возможны и прояснения. Осадков не ожидается. При слабом ветре ночью и с утра местами образуется туман и дымка. Воздух остынет до +2...-2 градусов, в северо-восточных районах будет еще холоднее - до -2...-4 градусов.

В Риге ночью также ожидается облачная погода с прояснениями и без осадков. Ночью и с утра видимость ухудшат туман и дымка. Будет дуть слабый ветер, максимальная температура воздуха составит 0...+2 градуса.

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