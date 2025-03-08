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Воскресенье пройдет без осадков

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Весенние цветы
Весенние цветы Фото: Shutterstock

В воскресенье, 9 марта, ожидается переменная облачность, однако осадков не будет, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Днем будет дуть слабый ветер со скоростью от 2 до 5 метров в секунду.

На большей части территории страны в воскресенье воздух прогреется до +8…+13 градусов, но в некоторых прибрежных районах температура воздуха поднимется лишь до +3…+8 градусов.

День в Риге ожидается солнечным, но временами небо будут затягивать облака. Погода будет сухой. Слабый ветер, температура воздуха поднимется до +10…+12 градусов.

Галерея: Весна в городе

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