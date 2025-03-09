В понедельник, 10 марта, в Латвии сохранится теплая погода - температура воздуха составит +11...+16 градусов, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
До +16 градусов! В понедельник будет еще теплее
Прохладнее будет на морском побережье - +4...+9 градусов, а в столице воздух прогреется до +12...+14 градусов.
Ночная температура составит -2…+2 градуса, ночью и утром местами возможен туман.
Днем будет солнечно, с переменной облачностью, осадков не ожидается.
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