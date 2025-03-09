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Alexandra Nekrasova
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В понедельник воздух прогреется до +16 градусов!

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Тюльпаны. Иллюстративное фото.
Тюльпаны. Иллюстративное фото. Фото: Monika Gniot/Shutterstock

В понедельник, 10 марта, в Латвии сохранится теплая погода - температура воздуха составит +11...+16 градусов, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Прохладнее будет на морском побережье - +4...+9 градусов, а в столице воздух прогреется до +12...+14 градусов.

Ночная температура составит -2…+2 градуса, ночью и утром местами возможен туман.

Днем будет солнечно, с переменной облачностью, осадков не ожидается.

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