В понедельник воздух прогреется до +16 градусов!

Прохладнее будет на морском побережье - +4...+9 градусов, а в столице воздух прогреется до +12...+14 градусов.

Ночная температура составит -2…+2 градуса, ночью и утром местами возможен туман.

Днем будет солнечно, с переменной облачностью, осадков не ожидается.

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