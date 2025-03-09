Вернутся ли холода? Прогноз синоптиков на ближайшую неделю

В понедельник облачность будет переменной, но день пройдет без осадков. Из-за слабого ветра ночью и утром образуется туман, который ухудшит видимость до 100–500 метров. Ночью температура воздуха опустится до -2…+2 градусов, а днем поднимется до +11…+16 градусов, хотя в отдельных районах Курземе на побережье температура не будет выше +4…+9 градусов.

В последующие дни недели небо будет облачным, а прояснения ожидаются лишь местами.

Во вторник и среду в отдельных районах возможны небольшие дожди, а ночью местами пройдет мокрый снег или снег. Будет преобладать слабый или умеренный северо-восточный, северный ветер. Ночью температура составит -3…+3 градуса, а днем воздух прогреется до +4…+11 градусов, местами будет немного прохладнее.

В ночь на четверг к территории Латвии приблизится обширная зона осадков, которая принесет дожди, а в ночь на пятницу местами возможен и мокрый снег или снег.

Актуальные прогнозы показывают, что к концу недели осадки прекратятся, и, возможно, в выходные установится солнечная погода. Температура воздуха останется на том же уровне - ночью во многих местах столбик термометра опустится ниже 0 градусов, а днем не превысит 10-градусную отметку.

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