Во вторник в Латвии ожидается более облачная и прохладная погода, прогнозируют синоптики.
Завтра тепло не будет баловать жителей Латвии
Ночью усилится облачность, местами возможен туман. Температура воздуха составит -2...+4 градуса.
Днем будет преобладать переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди. Воздух прогреется до +7...+13 градусов, а местами на побережье температура не превысит +4 градуса.
В Риге ночная температура воздуха составит +3 градуса, днем - около +8 градусов, у моря - не выше +5 градусов.
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