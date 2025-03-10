Завтра тепло не будет баловать жителей Латвии

Ночью усилится облачность, местами возможен туман. Температура воздуха составит -2...+4 градуса.

Днем будет преобладать переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди. Воздух прогреется до +7...+13 градусов, а местами на побережье температура не превысит +4 градуса.

В Риге ночная температура воздуха составит +3 градуса, днем - около +8 градусов, у моря - не выше +5 градусов.

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