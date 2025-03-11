Среда будет промозглой и пасмурной

Ночью и утром на отдельных участках дорог возможен гололед. При слабом северо-восточном ветре температура воздуха опустится до +2…-3 градусов.

В Риге в среду также будет облачно, к вечеру возможен небольшой дождь. При слабом восточном ветре ночью температура опустится до 0 градусов, а днем поднимется до +6 градусов.