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В четверг пройдут ливни и мокрый снег

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Снег. Иллюстративное фото.
Снег. Иллюстративное фото. Фото: Edijs Pālens/LETA

В четверг в большинстве регионов Латвии пройдут дожди и мокрый снег, прогнозируют синоптики.

Ожидается облачность, слабый и умеренный ветер переменного направления. Солнце выглянет только в Латгале.

Температура воздуха ночью составит -2...+3 градуса, днем будет +2...+9 градусов, в Латгале - до +14 градусов.

В Риге в четверг ожидается облачная погода с дождем. Ночная температура составит +2...+3 градуса, днем не превысит +5 градусов.

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