В четверг пройдут ливни и мокрый снег

Ожидается облачность, слабый и умеренный ветер переменного направления. Солнце выглянет только в Латгале.

Температура воздуха ночью составит -2...+3 градуса, днем будет +2...+9 градусов, в Латгале - до +14 градусов.

В Риге в четверг ожидается облачная погода с дождем. Ночная температура составит +2...+3 градуса, днем не превысит +5 градусов.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!