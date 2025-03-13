Синоптики предупреждают о сильных осадках

В Центральной Латвии осадки будут легкими и умеренными, а в Курземе существенных осадков не ожидается.

Снег и лед значительно ухудшат условия вождения. Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии выпустил желтое предупреждение о снеге и снежном покрове толщиной до пяти сантиметров в восточной части страны.

Ночью ожидаются порывы северного, северо-западного ветра до 12-17 метров в секунду. Температура воздуха понизится до +1...-2 градусов.

В течение дня облачность уменьшится, и к вечеру пятницы небо будет преимущественно ясным. Сильных осадков больше не ожидается, но северо-западный ветер порывами до 10-15 метров в секунду сохранится. Температура воздуха в середине дня составит 0...+3 градуса.

В Риге в течение ночи ожидается дождь, переходящий в мокрый снег. Днем осадки не будут сильными, небо временами прояснится. Северо-западный ветер будет порывистым, до 17 метров в секунду, температура воздуха ночью и днем составит 0...+2 градуса.

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