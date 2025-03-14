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В пятницу будет холодно, небо постепенно прояснится

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Собаки под пледом
Собаки под пледом Фото: Javier Brosch/Shutterstock

В пятницу температура воздуха в Латвии не поднимется выше 0...+3 градусов, прогнозируют синоптики.

Скорость западного, северо-западного ветра будет порывами достигать 10-15 метров в секунду, к вечеру ветер стихнет.

Местами пройдет небольшой снег. В первой половине дня солнце будет светить лишь местами, но к вечеру небо на всей территории Латвии будет преимущественно ясным.

Условия вождения улучшатся. Вечером, когда температура опустится ниже нуля, дороги будут в основном сухими, и гололед возможен только в отдельных районах.

В Риге существенных осадков не ожидается, а к вечеру облаков станет мало. Северо-западный ветер будет порывистым, до 15 метров в секунду, максимальная температура воздуха +2 градуса.

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