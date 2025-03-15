Неутешительный прогноз погоды на воскресенье

Ночью с северо-запада небо затянут облака, которые принесут дождь на север Курземе и мокрый снег и снег на север Видземе в утренние часы. Будет дуть слабый или умеренный юго-западный, западный ветер, который усилится на побережье порывами до 15-17 метров в секунду (м/с). Минимальная температура воздуха составит 0...-5 градусов, в прибрежных районах +1...+3 градуса.

В Риге ночью осадков не ожидается, но постепенно станет облачно. Будет дуть слабый или умеренный юго-западный, западный ветер, минимальная температура воздуха составит около нуля.

В воскресенье через Латвию пройдет атмосферный фронт, и на всей территории страны ожидаются осадки - в основном дождь и мокрый снег на западе и мокрый снег и снег на востоке. Во второй половине дня осадки прекратятся и небо прояснится, а на дорогах из-за резкого понижения температуры появится гололедица. Будет дуть умеренный юго-западный, западный ветер, на побережье порывами до 15-17 м/с. Температура воздуха повысится до +1...+4 градусов.

В Риге осадки ожидаются утром и в середине дня - сначала дождь, а затем мокрый снег и снег. Во второй половине дня осадки уменьшатся, а ближе к вечеру прояснится. Во второй половине дня усилится слабый или умеренный юго-западный, западный ветер, переходящий в северо-западный и порывистый до 15-16 м/с. Максимальная температура воздуха составит +2...+4 градуса.

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