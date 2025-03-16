По всей Латвии ожидаются осадки

К вечеру осадки прекратятся и небо прояснится, а из-за резкого понижения температуры на дорогах образуется обледенение. Будет дуть умеренный юго-западный, западный ветер, на побережье порывами до 15-17 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +1...+4 градуса.

В Риге осадки ожидаются утром и в середине дня, а к вечеру небо прояснится. Температура воздуха в столице составит +2...+4 градуса.

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