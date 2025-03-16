Синоптики прогнозируют погоду на следующую неделю

В понедельник погоду в Латвии будет определять восточный край антициклона, поэтому облака уже будут перемещаться с солнцем, и количество осадков уменьшится, а температура поднимется до отметки 0..+4 градусов.

В ночь на вторник во многих местах ожидаются осадки, в основном снег. Водителям следует считаться с тем, что погода может затруднить проезд - во время осадков ухудшится видимость, отдельные участки дорог будут скользкими. Минимальная температура воздуха ночью составит -2..-5 градусов, на побережье -1..+2 градуса. Во вторник днем максимальная температура воздуха на большей части страны составит +2..+7 градусов, а в центральных районах будет немного теплее - до +8 градусов.

Вторая половина рабочей недели пройдет с переменной облачностью и преимущественно без осадков. Будет дуть слабый до умеренного западный, юго-западный ветер, который в среду будет порывистым. В темные часы суток воздух остынет до 0..-5 градусов, на побережье будет немного теплее, а днем температура воздуха уже заметно начнет повышаться, до +5..+11 градусов.

В самом конце рабочей недели и конце недели погода в Латвии будет переменчивой - на территорию страны придет более теплая воздушная масса и в выходные погода с повышением температуры воздуха станет ярко выраженной весенней, однако перед этим теплом еще ожидаются осадки - и дождь, и снег, прогнозирует LVĢMC.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!