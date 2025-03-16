В ночь на понедельник в Латвии ожидается снег, дороги станут скользкими, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
Ночью местами выпадет снег, дороги будут скользкими
В центральных регионах страны выпадет от 1 до 4 сантиметров снега. Будет дуть умеренный северо-западный, северный ветер порывами до 15-17 метров в секунду, на побережье - до 20 метров в секунду. Температура воздуха составит -3...-8 градусов, на побережье - -1…-2 градуса.
В Риге в течение ночи может выпасть 1-3 см снега, а температура воздуха понизится до -2...-4 градусов.
Днем ветер стихнет, температура повысится до 0...+4 градусов.
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