Ночью местами выпадет снег, дороги будут скользкими

В центральных регионах страны выпадет от 1 до 4 сантиметров снега. Будет дуть умеренный северо-западный, северный ветер порывами до 15-17 метров в секунду, на побережье - до 20 метров в секунду. Температура воздуха составит -3...-8 градусов, на побережье - -1…-2 градуса.