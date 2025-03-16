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В понедельник ожидается солнечная, но прохладная погода

Обновлено 17 марта 2025, 07:04
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Синица на кормушке
Синица на кормушке Фото: Evija Trifanova/LETA

В понедельник в Латвии ожидается преимущественно сухая и солнечная погода, прогнозируют синоптики.

Несмотря на то, что будет ярко светить солнце, температура воздуха не превысит 0...+4 градуса.

Будет дуть слабый или умеренный северный ветер, который сменит направление на западное.

В Риге ожидается солнечный день, без осадков. При слабом или умеренном северо-восточном ветре воздух прогреется до +2 градусов.

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