В ночь на вторник, 18 марта, и в первой половине дня на большей части территории Латвии ожидается снег, а больше всего осадков выпадет в Видземе и Латгале, прогнозируют синоптики.
Во вторник во многих регионах пройдет снег
Во второй половине дня осадки возможны лишь местами, в основном в восточных регионах.
Температура воздуха ночью составит от +2 градусов на побережье до -6 градусов в Латгале. Днем температура повысится до +2...+8 градусов.
В Риге временами ожидаются осадки, днем возможен небольшой дождь. Ночная температура составит около нуля, а днем повысится до +6 градусов.
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