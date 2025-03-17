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Alexandra Nekrasova
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Во вторник во многих регионах пройдет снег

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Кот. Иллюстративное фото
Кот. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

В ночь на вторник, 18 марта, и в первой половине дня на большей части территории Латвии ожидается снег, а больше всего осадков выпадет в Видземе и Латгале, прогнозируют синоптики.

Во второй половине дня осадки возможны лишь местами, в основном в восточных регионах.

Температура воздуха ночью составит от +2 градусов на побережье до -6 градусов в Латгале. Днем температура повысится до +2...+8 градусов.

В Риге временами ожидаются осадки, днем возможен небольшой дождь. Ночная температура составит около нуля, а днем повысится до +6 градусов.

Галерея: Погода в Латвии

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