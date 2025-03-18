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Во вторник воздух в Латвии местами прогреется до +8 градусов

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Собака зимой. Иллюстративное фото.
Собака зимой. Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Во вторник температура воздуха составит от +2...+4 градусов в Латгале и местами в Видземе до +5...+8 градусов на остальной территории Латвии, прогнозируют синоптики.

Утром во многих местах еще ожидаются осадки, а во второй половине дня они пройдут лишь местами - в основном небольшой дождь на востоке страны.

Облачность уменьшится, выглянет солнце, будет дуть слабый и умеренный западный, северо-западный ветер.

В Риге в первой половине дня ожидается небольшой дождь, а в течение дня облачность уменьшится. Температура воздуха в столице составит до +6 градусов.

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