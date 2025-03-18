Во вторник воздух в Латвии местами прогреется до +8 градусов

Утром во многих местах еще ожидаются осадки, а во второй половине дня они пройдут лишь местами - в основном небольшой дождь на востоке страны.

Облачность уменьшится, выглянет солнце, будет дуть слабый и умеренный западный, северо-западный ветер.

В Риге в первой половине дня ожидается небольшой дождь, а в течение дня облачность уменьшится. Температура воздуха в столице составит до +6 градусов.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!