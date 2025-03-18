Весна уже за углом: в Латвии день впервые за год длиннее ночи

Во вторник солнце в Риге взошло в 6:30, а зайдет в 18:33, то есть продолжительность дня составит 12 часов и неполные три минуты. Каждый последующий день будет почти на пять минут длиннее.

Астрономическая весна наступит в Латвии 20 марта в 11:01 и продлится до летнего солнцестояния, которое наступит 21 июня в 5:42.

Метеорологическая весна в этом году началась 22 февраля на Курземском побережье и 25 февраля на большей части территории страны. Метеорологическое лето начнется, когда средняя температура воздуха в течение пяти дней подряд составит не менее +15 градусов.

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