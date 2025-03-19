Синоптики рассказали, какую погоду ждать на выходных

Утро четверга на большей части территории страны будет облачным, а днем во многих местах выглянет солнце. Будет дуть слабый или умеренный юго-западный ветер. Минимальная температура воздуха ночью составит -2...+2 градуса, днем потеплеет до +4...+10 градусов.

Остальные дни недели будут преимущественно солнечными, без осадков. В пятницу ожидается слабый северный ветер, ближе к концу недели усилится юго-восточный. Температура воздуха по ночам опустится до +2...-3 градусов, в восточных районах до -5 градусов. Максимальные температуры днем составят +6...+12 градусов.

На следующей неделе временами ожидаются дожди, возможен снег.

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