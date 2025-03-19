В четверг местами по Латвии, особенно на западе страны, облаков станет меньше и выглянет солнце, прогнозируют синоптики.
В четверг местами выглянет солнце; воздух прогреется до +10 градусов
Значительных осадков не ожидается. Будет дуть слабый или умеренный юго-западный ветер.
Максимальная температура воздуха составит от +4 градусов местами в Видземе и Латгале до +10 градусов на востоке Курземе и в Земгале.
В Риге значительных осадков не ожидается, во второй половине дня облаков станет меньше. Будет дуть слабый или умеренный южный, юго-западный ветер, а воздух прогреется до +9 градусов.
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