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В четверг местами выглянет солнце; воздух прогреется до +10 градусов

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Белка в лесу. Иллюстративное фото.
Белка в лесу. Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

В четверг местами по Латвии, особенно на западе страны, облаков станет меньше и выглянет солнце, прогнозируют синоптики.

Значительных осадков не ожидается. Будет дуть слабый или умеренный юго-западный ветер.

Максимальная температура воздуха составит от +4 градусов местами в Видземе и Латгале до +10 градусов на востоке Курземе и в Земгале.

В Риге значительных осадков не ожидается, во второй половине дня облаков станет меньше. Будет дуть слабый или умеренный южный, юго-западный ветер, а воздух прогреется до +9 градусов.

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