В ночь на четверг будет облачно, местами сгустится туман

Осадков не ожидается, местами на дорогах может образоваться обледенение. Будет дуть слабый и умеренный западный и южный ветер, температура воздуха составит -2...+2 градуса.

Днем во многих регионах страны выглянет солнце, осадков не ожидается, а воздух прогреется до +4...+10 градусов.

В Риге будет преобладать переменная облачность, температура воздуха составит около +9 градусов.

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