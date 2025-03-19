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В ночь на четверг будет облачно, местами сгустится туман

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Белка в лесу. Иллюстративное фото.
Белка в лесу. Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

В ночь на четверг и утром в большинстве регионов Латвии будет пасмурно, местами возможен туман, прогнозируют синоптики.

Осадков не ожидается, местами на дорогах может образоваться обледенение. Будет дуть слабый и умеренный западный и южный ветер, температура воздуха составит -2...+2 градуса.

Днем во многих регионах страны выглянет солнце, осадков не ожидается, а воздух прогреется до +4...+10 градусов.

В Риге будет преобладать переменная облачность, температура воздуха составит около +9 градусов.

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