В ночь на четверг и утром в большинстве регионов Латвии будет пасмурно, местами возможен туман, прогнозируют синоптики.
В ночь на четверг будет облачно, местами сгустится туман
Осадков не ожидается, местами на дорогах может образоваться обледенение. Будет дуть слабый и умеренный западный и южный ветер, температура воздуха составит -2...+2 градуса.
Днем во многих регионах страны выглянет солнце, осадков не ожидается, а воздух прогреется до +4...+10 градусов.
В Риге будет преобладать переменная облачность, температура воздуха составит около +9 градусов.
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