Ночью температура воздуха опустится до -4 градусов

И ночью, и днем на большей части страны будет малооблачно. Осадков не ожидается. Ночью и утром местами, особенно в Курземе, сгустится туман.

Будет дуть слабый ветер, днем - северный, северо-восточный от слабого до умеренного.

Максимальная температура воздуха в последний день рабочей недели составит от +4...+6 градусов местами на побережье до +9...+11 градусов на юге страны.

В Риге в пятницу ожидается сухая и преимущественно солнечная погода. Ночью будет дуть слабый ветер, температура воздуха опустится до нуля, в пригороде - до -1...-3 градусов.

Днем прогнозируется северный, северо-восточный ветер от слабого до умеренного, столбики термометров приблизятся к отметке +10 градусов, а в Юрмале ожидается лишь +5 градусов.

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