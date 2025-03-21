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Alexandra Nekrasova
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В пятницу во многих районах будет светить солнце

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Аисты. Иллюстративное фото.
Аисты. Иллюстративное фото. Фото: dpa/scanpix

В пятницу на большей части Латвии будет светить солнце, но будут и облака, прогнозируют синоптики.

Самый облачный день ожидается на севере Курземе. Погода останется сухой. Ветер будет дуть от слабого до умеренного с севера и северо-востока.

Максимальная температура воздуха составит от +3...+6 градусов на севере Курземе и Юрмале до +10...+11 градусов в центральной и южной частях страны.

В Риге ожидается легкая облачность. Утром будет дуть слабый ветер, днем - умеренный северный ветер, к вечеру переходящий в северо-восточный. Максимальная температура составит от +6 градусов на севере до +9 градусов на юге.

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